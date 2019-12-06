Пулитцеровская премия вводит новую номинацию с 2020 года

Награду будут вручать “за выдающийся пример аудиожурналистики, которая служит общественным интересам, для которой характерны разоблачительные и разъясняющие сюжеты”.

“Возрождение аудиожурналистики в последние годы привело к появлению невероятного количества нехудожественных историй. Чтобы отметить лучших в этой области, совет премии запускает экспериментальную категорию”, — говорится в сообщении.

Лауреатами премии могут стать материалы, направленные производителями радиопрограмм и подкастов. Как отмечается, работы — от журналистских расследований до освещения в новостях основных проблем или событий — должны быть опубликованы в 2019 году.

Как писал УНН, весной объявлены обладатели Пулитцеровской премии 2019 года.