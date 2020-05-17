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Пуерто-Ріко проведе референдум з питання приєднання до США в якості штату

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес підписала закон про проведення 3 листопада референдуму з питання приєднання острова до США в якості штату. Про це в суботу повідомив місцевий телеканал Univision, передає УНН.

Пуерто-Ріко проведе референдум з питання приєднання до США в якості штату

Телеканал зазначає, що референдум пройде одночасно з місцевими виборами. Однак плебісцит не передбачає того, що США повинні будуть прийняти результати голосування. Остаточне рішення, відповідно до американського законодавства, має бути прийнято Конгресом США.

Нинішній міжнародно-правовий статус Пуерто-Ріко, включеного США під час іспано-американської війни 1898 року, значною мірою суперечливий. Так, пуерторіканці офіційно вважаються громадянами США, але не платять податків у федеральну скарбницю і не мають права брати участь у виборах президента.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США. В веденні Сполучених Штатів знаходяться питання зовнішньої політики, оборони, місцевого законодавства. У Палаті представників американського Конгресу інтереси Пуерто-Ріко являє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада на острові знаходиться в руках губернатора. Острів отримує значну фінансову допомогу з федерального бюджету США.

У 2012 році в Пуерто-Ріко вже проходив референдум, більшість з учасників якого висловилися за входження до складу США. Однак, як підкреслюється в резолюції, “політичні представники Пуерто-Ріко і Сполучених Штатів до сих пір не приступили до процесу деколонізації”. У червні 2017 року на острові пройшов ще один референдум, на якому перемогли прихильники входження архіпелагу до складу США в якості нового штату.

Нагадаємо, влітку минулого року губернатор Пуерто-Ріко оголосив про відставку після опублікування переписки у Telegram.

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