Пучдемон вимагає звільнення всіх заарештованих каталонських політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон висловив вимогу звільнити колишніх членів каталонської адміністрації, яких було заарештовано за рішенням суду в Мадриді, передає УНН з посиланням на TV3.
“Як легітимний голова (керівництва Каталонії — ред.) я вимагаю звільнення його радників”, — заявив К.Пучдемон.
Окрім того, він назвав арешти каталонських політиків “важким замахом на демократію і ударом по парламентських виборах в регіоні в грудні”.
Як повідомляв УНН, суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації.