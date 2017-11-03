Пучдемон требует освобождения всех арестованных каталонских политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить бывших членов каталонской администрации, которые были арестованы по решению суда в Мадриде, передает УНН со ссылкой на TV3.
“Как легитимный председатель (руководства Каталонии — ред.) я требую освобождения его советников”, — заявил К.Пучдемон.
Кроме того, он назвал аресты каталонских политиков “тяжелым покушением на демократию и ударом по парламентским выборам в регионе в декабре”.
Как сообщал УНН, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации.