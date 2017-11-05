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Пучдемон разом з екс-міністрами явився до відділку поліції у Брюсселі

Пучдемон разом з екс-міністрами явився до відділку поліції у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон та четверо представників його уряду добровільно явилися до поліцейського відділку в Брюсселі сьогодні вранці. Про це повідомив на прес-конференції представник брюссельської прокуратури, передає УНН з посиланням на Аssociated Рress.

"Лідер Каталонії Карлес Пучдемон разом із чотирма екс-міністрів, які тимчасово знаходилися у Бельгії, добровільно явилися до поліцейського відділку в Брюсселі", - повідомляє видання.

Нагадаємо, Іспанський суд видав європейський ордер на арешт колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як повідомляв УНН, відсторонений урядом Іспанії колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон та четверо екс-міністрів, які супроводжують його у Брюсселі, будуть затримані найближчі години та постануть перед слідчим суддею.

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