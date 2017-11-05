Пучдемон вместе с экс-министрами явился в отделение полиции в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо представителей его правительства добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе сегдня утром. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель брюссельской прокуратуры, передает УНН со ссілкой на Аssociated Рress.
"Лидер Каталонии Карлес Пучдемон вместе с четырьмя экс-министрами, которые временно находились в Бельгии, добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе", - сообщает издание.
Напомним, Испанский суд выдал европейский ордер на арест бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Как сообщал УНН, отстранен правительством Испании бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров, которые сопровождают его в Брюсселе, будут задержаны ближайшие часы и предстанут перед следственным судьей.