Пучдемон вместе с экс-министрами явился в отделение полиции в Брюсселе

"Лидер Каталонии Карлес Пучдемон вместе с четырьмя экс-министрами, которые временно находились в Бельгии, добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе", - сообщает издание.

Напомним, Испанский суд выдал европейский ордер на арест бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщал УНН, отстранен правительством Испании бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров, которые сопровождают его в Брюсселе, будут задержаны ближайшие часы и предстанут перед следственным судьей.