ПЦУ отримає грецького архімандрита
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Грекомовними парафіями Православної церкви України буде опікуватися грецький архімандрит Епіфаній. Про це повідомив Митрополит Київський та всієї України Епіфаній після засідання Священного Синоду Православної Церкви України, передає кореспондент УНН.
"Цей архімандрит був обраний ще у 2010 році Синодом Київського патріархату опікуватися грекомовними парафіями. Зараз, оскільки є певна потреба, щоб архієрей був вікарним, титулярним, він далі буде опікуватися тут в Україні грекомовними парафіями, а також сприяти на міжнародному рівні визнанню нашої автокефалії з боку інших помісних православних церков", - розповів Епіфаній.
Він пояснив, що зараз архімандрит Епіфаній є кліриком Православної церкви України, а свого часу був кліриком Елладської православної церкви, отримав відпускну грамоту, в якій чітко вказано про те, що він відпускається в Українську помісну православну церкву.
"Відповідно до цих документів ми підтвердили рішення, яке було прийняте Київським патріархатом, воно є дійсним, бо всі дії, які були звершені до 15 грудня визнані дійсними", - сказав Епіфаній.
Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, в Будинку митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулось засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.