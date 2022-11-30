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Пташиний грип вбив майже 14 000 пеліканів та морських птахів у Перу

Пташиний грип вбив майже 14 000 пеліканів та морських птахів у Перу

Київ • УНН

 • 1203362 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. За даними Національної служби лісового господарства та дикої природи (SERFOR), висококонтагіозний вірус пташиного грипу H5N1 убив тисячі пеліканів, блакитноногих Сулу та інших морських птахів у Перу, передає УНН.

Деталі

Нинішній спалах пташиного грипу почався в Канаді і поширився на Сполучені Штати, де, за даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань, загинуло 50 мільйонів птахів.

Перу вперше випустило попередження для здоров'я минулого четверга після підтвердження трьох випадків H5B1 у пеліканів, і з того часу в прибережних районах було виявлено тисячі мертвих птахів.

"Останній офіційний звіт, проведений на національному рівні, показує понад 13 869 диких морських птахів, убитих небезпечним вірусом пташиного грипу H5N1", - йдеться в заяві SERFOR.

До цього числа входять 10 257 пеліканів, 2919 Сула і 614 блакитноногих Сула, а також інші види.

Раніше цього року Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) попередила країни Південної та Центральної Америки, щоб вони були у стані "підвищеної готовності" через поширення вірусу через перелітних птахів.

Додамо

Не існує лікування пташиного грипу, який природно поширюється між дикими птахами, а також може заразити свійську птицю. Віруси пташиного грипу зазвичай не заражають людей, хоч були й рідкісні випадки.

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