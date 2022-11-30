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Птичий грипп убил почти 14 000 пеликанов и морских птиц в Перу

Птичий грипп убил почти 14 000 пеликанов и морских птиц в Перу

Киев • УНН

 • 1203361 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. По данным Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы (SERFOR), высококонтагиозный вирус птичьего гриппа H5N1 убил тысячи пеликанов, голубоногих олушей и других морских птиц в Перу, передает УНН.

Детали

Нынешняя вспышка птичьего гриппа началась в Канаде и распространилась на Соединенные Штаты, где, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, погибло 50 миллионов птиц.

Перу впервые выпустило предупреждение для здоровья в прошлый четверг после подтверждения трех случаев H5B1 у пеликанов, и с тех пор в прибрежных районах были обнаружены тысячи мертвых птиц.

"Последний официальный отчет, проведенный на национальном уровне, показывает более 13 869 диких морских птиц, убитых опасным вирусом птичьего гриппа H5N1", - говорится в заявлении SERFOR.

В это число входят 10 257 пеликанов, 2919 олушей и 614 голубоногих олушей, а также другие виды.

Ранее в этом году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) предупредила страны Южной и Центральной Америки, чтобы они были в состоянии "повышенной готовности" из-за распространения вируса из-за перелетных птиц.

Добавим

Не существует лечения птичьего гриппа, который естественно распространяется между дикими птицами, а также может заразить домашнюю птицу. Вирусы птичьего гриппа обычно не заражают людей, хотя были и редкие случаи.

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