"ПСЖ" з рахунком 5:0 переміг "Монако" в 1/2 фіналу Кубка Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Гравці “Парі Сен-Жермен” на рідному стадіоні “Парк-де-Пренс” з великим рахунком (5:0) обіграли “Монако” і вийшли у фінал Кубка Франції, повідомляє кореспондент УНН.
У складі “ПСЖ” на 26 хвилині відзначився Юліан Дракслер. Після підступного удару з рикошетом від газону Анхеля Ді Марії кіпер “монегасків” Морган де Санктіс впорався, відбивши м’яч перед собою. Далі Едінсон Кавані у боротьбі з оборонцем проштовхнув м’яч на вільного Юліана Дракслера, котрий доправив “шкіряну кулю” до цілі. Через п’ять хвилин рахунок подвоїв Кавані, переправивши в ефектному стилі м’яч у ворота, завдяки прострілу Ді Марії.
Дебют другого тайму виявився для “Монако” невдалим. На 51 хвилині Мбе втратив інерцію і замість того, щоб вибити м’яч майже з лінії воріт, зрізав його у власну сітку. Вже на наступній хвилині пресинг парижан біля чужого карного майданчику ознаменувався відбором Верратті та голом Матюіді. Ще одного разу футболісти “ПСЖ” відзначилися на 90-й хвилині зусиллями Маркіньоса.
Примітно, що головний тренер “Монако” Леонарду Жардім дав відпочити своїм лідерам (Фалькао, Мбаппе, Субашичу та іншим), адже “монегаски” ведуть з парижанами боротьбу за чемпіонство у Лізі 1, а також проводитимуть півфінальні зустрічі Ліги чемпіонів проти “Ювентуса”.
Склади команд:
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- “ПСЖ”: Ареола, Меньє, Маркіньос, Тіаго Сілва, Максвелл, Ді Марія (Лукас Моура, 55 хвилина), Верратті, Матюіді, Мотта (Рабьо, 64), Дракслер, Кавані (Гонсалу Гедеш, 69).
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- “Монако”: де Санктіс, Діалло, Раджі (Дабіла, 59), Жорже, Мбе, Больє, Ндорам, Муюмба, Андзуана, Кардона, Жермен (Бонджованні, 59).
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Додамо також, у 100-му в історії фіналі турніру, що відбудеться 27 травня на “Стад де Франс”, чинні володарі трофею (“ПСЖ”) зустрінуться з “Анже”.