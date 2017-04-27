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"ПСЖ" со счетом 5: 0 победил "Монако" в 1/2 финала Кубка Франции

Киев • УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Игроки "Пари Сен-Жермен" на родном стадионе "Парк-де-Пренс" с крупным счетом (5: 0) обыграли "Монако" и вышли в финал Кубка Франции, сообщает корреспондент.

"ПСЖ" со счетом 5: 0 победил "Монако" в 1/2 финала Кубка Франции

В составе "ПСЖ" на 26 минуте отличился Дракслер. После коварного удара с рикошетом от газона Анхеля Ди Марии кипер "монегасков" Морган де Санктис справился, отбив мяч перед собой. Далее Эдинсон Кавани в борьбе с защитником протолкнул мяч на свободного Дракслер, который доставил "мяч" до цели. Через пять минут счет удвоил Кавани, переправив в эффектном стиле мяч в ворота, благодаря прострела Ди Марии.

Дебют второго тайма оказался для "Монако" неудачным. На 51 минуте Мбе потерял инерцию и вместо того, чтобы выбить мяч почти с линии ворот, срезал его в собственную сетку. Уже на следующей минуте прессинг парижан у чужой штрафной площадке ознаменовался отбором Верратти и голом Матюиди. Еще однажды футболисты "ПСЖ" отличились на 90-й минуте усилиями Маркиньоса.

Примечательно, что главный тренер "Монако" Леонардо Жардим дал отдохнуть своим лидерам (Фалькао, Мбаппе, Субашич и другим), ведь "монегаск" ведут с парижанами борьбу за чемпионство в Лиге 1, а также проводить полуфинальные встречи Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Составы команд:

  • "ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Максвелл, Ди Мария (Лукас Моура, 55 минута), Верратти, Матюиди, Мотта (рабьей, 64), Дракслер, Кавани (Гонсалу Гедеш, 69).
  • "Монако": де Санктис, Диалло, Раджи (Дабила, 59), Жорже, Мбе, Болье, Ндор, Муюмба, Андзуана, Кардона, Жермен (Бонджованни, 59).

Добавим также, в 100-м в истории финале турнира, который состоится 27 мая на "Стад де Франс", действующие обладатели трофея ( "ПСЖ") встретятся с "Анже".

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