"ПСЖ" провів перший поєдинок після карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. "Парі Сен-Жермен" в контрольному матчі розгромив представника другої ліги Франції - Гавр (9:0), повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
По дублю оформили нападники Мауро Ікарді і Неймар та півзахисник Пабло Сарабія. Ще по м’ячу забили Ідрісса Гейє, Кіліан Мбаппе і Арно Мюінгі.
Відзначимо, що на матчі були присутні глядачі, а саме — на гру було продано п’ять тисяч квитків.
Нагадаємо, що чемпіон Франції “ПСЖ” кілька днів тому дізнався свого суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів, яким стала італійська “Аталанта” Руслана Маліновського.