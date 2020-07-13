"ПСЖ" провел первый поединок после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. "Пари Сен-Жермен" в контрольном матче разгромил представителя второй лиги Франции - Гавр (9:0), сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
По дублю оформили нападающие Икарди и Неймар и полузащитник Пабло Сарабия. Еще по мячу забили Идрисса Гейе, Килиан Мбаппе и Арно Мюинги.
Отметим, что на матче присутствовали зрители, а именно — на игру было продано пять тысяч билетов.
Напомним, что чемпион Франции “ПСЖ” несколько дней назад узнал своего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов, которым стала итальянская “Аталанта” Руслана Малиновского.