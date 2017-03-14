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"ПСЖ" опротестував в УЄФА суддівство у грі з "Барселоною"

"ПСЖ" опротестував в УЄФА суддівство у грі з "Барселоною"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівництво "Парі Сен-Жермен" представило УЄФА офіційну скаргу з восьми пунктів за підсумками матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Барселоною" (6:1), передає УНН з посиланням на іспанську Marca.

На думку головних осіб в "ПСЖ" німецький арбітр Деніз Айтекін вчинив сім грубих помилок, а саме: німець впродовж поєдинку мав вилучити за грубі дії Неймара і Піке, призначити два пенальті у ворота "синьо-гранатових" за гру рукою та фол збоку Хав'єра Маскерано, а також, не призначати 11-метрові удари в сторону парижан через "симуляцію" Луїса Суареса та в моменті з Меньє-Неймаром.

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Зазначається, що "ПСЖ" не збирається оскаржувати результат протистояння, однак просить покарати Д.Айтекіна.

Додамо також, в процесі складання претензії французький клуб консультувався з міжнародними арбітрами.

Нагадаємо, що “синьо-гранатові” в першій зустрічі, у рамках Ліги Чемпіонів, яка пройшла в Парижі, програли з рахунком 0:4, але у матчі-відповіді на останніх хвилинах змогли вирвати путівку в чвертьфінал, забивши у ворота супротивників 3 голи за неповні 8 хвилин.

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