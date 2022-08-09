Психолог розповіла, як війна впливає на дитячу психіку і як це відобразиться в подальшому на поколінні

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 13038 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 59561 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 106383 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 158309 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 157267 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 162719 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 142789 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113705 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106906 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 297075 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 108566 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 78150 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 160238 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 66972 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 55034 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 160238 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 297075 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 560318 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 505014 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 706387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 27883 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 78150 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 108566 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 140031 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153751 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Психолог розповіла, як війна впливає на дитячу психіку і як це відобразиться в подальшому на поколінні

Психолог розповіла, як війна впливає на дитячу психіку і як це відобразиться в подальшому на поколінні

Київ • УНН

 • 3018450 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Війна вже вплинула на психіку українських дітей. Страх смерті, переживання за своїх близьких, тривожність. Звісно, це все не мине безслідно і проявиться в дорослому житті. Про те, якими будуть покоління, що пережили війну та що зараз можуть зробити дорослі, аби зменшити негативний вплив від подій, в коментарі УНН розповіла дитяча психологиня Тетяна Кирієнко.

Цитата

«Війна, звичайно, впливає на психіку дитини. У першу чергу це відображається в тривожності. Наших дітей ніхто не готував до війни і як сприймати теперішні події. Діти постійно перебувають в напрузі через нерозуміння, чого чекати завтра. У них з’являються зриви, істерики, неслухняність, бійки з іншими дітьми. Другим важливим моментом є соціалізація. Наразі діти цього позбавлені, а їм необхідне спілкування з однолітками. Його відсутність чи недостатня кількість виражається у потребі бути почутим, відчути свою значимість і проявляти самовираження. Багато дітей зараз покинули свої домівки і вимушено живуть на чужій території. Це, знову ж таки, сприймається як нерозуміння того, чому вони повинні покидати свої іграшки, своє минуле життя. З'явилися тривога, страх, нерозуміння, сум і незнання, як себе поводити. Багато дітей зараз бореться із депресією, не хочуть розмовляти, стали замикатись у собі, присутня агресивність, а в дітей підліткового віку проявляється це у вживанні алкоголю чи наркотиків. Тому, потрібно допомогти дітям з цим справитись», – розповіла Кирієнко.

Деталі

Психологиня зазначила, що діти ніколи не забудуть період війни і що саме їм довелося пережити. Вони добре пам'ятатимуть всі події та свої при цьому емоції. А вже як це проявиться в подальшому, залежить від батьків. Наскільки батьки допоможуть пережити події війни, вислухати переживання і підтримати, чи вистачить у батьків сил постійно і терпляче пояснювати все, що відбувається, а також забезпечити відносно безпечне життя.

«У наших дітей назавжди залишиться страх, що може знову початись війна, що можна чекати чогось поганого. Але тут є і хороша новина: наші діти будуть завжди мати в будь-яких ситуаціях запасний план. Вони ніколи вже не будуть жити одним днем і вже мають великий потенціал до життя і життєстійкості, що дозволить їм вирости повноцінними і сильними людьми всупереч отриманим травмам. Це цінності в сім'ї, де кожен турбується про кожного, цінність дружби, доброти до інших людей, цінування моментів життя. Ось ці якості будуть мати наші діти», – зазначила психологиня.

Багато дітей на власні очі бачили жахіття війни і те, що не витримує навіть доросла психіка. У таких випадках психологиня радить одразу звернутись до спеціаліста і з ним можна підкоригувати психіку дитини та допомогти пережити побачене.

«Як це відобразиться на наших поколіннях? Це, знову ж таки, буде залежати від нас усіх. Потрібно не боятись говорити про війну, говорити правду дітям про те, що відбувається не лише з ними, а й з іншими людьми. Щоб наші покоління пам'ятали це і не допускали такого ніколи, але знали, що таке можливе. Важливим моментом буде те, які події будуть після війни, як буде відбудовуватись країна, наскільки процвітаючою вона стане, чи буде покарано тих, хто винен. Це допоможе справитись зі своїм емоційним станом і дітям і дорослим», – зазначила Кирієнко.

Щодо того, який вік найбільш вразливий до подій війни, психологиня зазначає, що на дітей у будь-якому віці війна залишить свій слід. Діти до року будуть боятись голосних звуків, у дітей до 5-ти років – проблеми з мочеспусканням вночі, до 8-9 років – страх смерті і нічні кошмари. Підлітки також вже мають страх смерті та страх за своїх близьких. У всіх дітей є ці симптоми, але хтось проявляє їх більше, а хтось менше

«Хочу порадити батькам взяти себе в руки. Вашим дітям найбільше потрібні ви – здорові і емоційно врівноважені. Говоріть дітям завжди правду, що відбувається. Але, не показуйте жахливі кадри і відео насильства. Дитяча психіка це не готова сприйняти. Крім того, діти все одно десь почують і побачать достатньо дня них. Забезпечте максимальну безпеку – це ваша найголовніша ціль. Постарайтесь, щоб дитина знала, що буде завтра. Заплануйте і розкажіть дитині, що ви хочете зробити, куди піти, кому допомогти. Діти повинні знати про справи хоча б на один день. Вчіть дитину допомагати іншим і показуйте, що ви не байдужі до чужого горя. Завжди вислуховуйте дитину і давайте відповіді на її питання. Обов'язково розмовляйте з дитиною, навіть, якщо та нічого не розказує і не показує вам. Це означає, що дитина тримає все в собі. Вам потрібно її розговорити і зробити так, щоб дитина поділилась своїми емоціями. Якщо не хоче розмовляти – малюйте разом з дитиною. Емоції повинні обов'язково вийти. І більше давайте тілесного контакту», – радить психологиня.

Нагадаємо

Психолог дала поради батькам, як зменшити травматизацію дитячої психіки в результаті війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71