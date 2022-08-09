Психолог рассказала, как война влияет на детскую психику и как это отразится в дальнейшем на поколении

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«Война, конечно, влияет на психику ребенка. В первую очередь это отражается в тревожности. Наших детей никто не готовил к войне и как воспринимать нынешние события. Дети постоянно находятся в напряжении из-за непонимания, чего ждать завтра. У них появляются срывы, истерики, непослушание, драки с другими детьми. Вторым важным моментом является социализация. Пока дети этого лишены, а им необходимо общение со сверстниками. Его отсутствие или недостаточное количество выражается в необходимости быть услышанным, почувствовать свою значимость и проявлять самовыражение. Многие дети сейчас покинули свои дома и вынужденно живут на чужой территории. Это опять же воспринимается как непонимание того, почему они должны покидать свои игрушки, свою прошлую жизнь. Появились тревога, страх, непонимание, печаль и незнание, как себя вести. Многие дети сейчас борются с депрессией, не хотят разговаривать, стали замыкаться в себе, присутствует агрессивность, а у детей подросткового возраста проявляется это в употреблении алкоголя или наркотиков. Поэтому нужно помочь детям с этим справиться», – рассказала Кириенко.

Детали

Психолог отметила, что дети никогда не забудут период войны и что именно им пришлось пережить. Они будут хорошо помнить все события и свои при этом эмоции. А как это проявится в дальнейшем, зависит от родителей. Насколько родители помогут пережить события войны, выслушать переживания и поддержать, хватит ли у родителей сил постоянно и терпеливо объяснять происходящее, а также обеспечить относительно безопасную жизнь.

«У наших детей навсегда останется страх, что может снова начаться война, что можно ожидать чего-то плохого. Но здесь есть и хорошая новость: наши дети всегда будут иметь в любых ситуациях запасной план. Они никогда уже не будут жить одним днем ​​и уже обладают большим потенциалом к ​​жизни и жизнестойкости, что позволит им вырасти полноценными и сильными людьми вопреки полученным травмам. Это ценности в семье, где каждый заботится о каждом, ценности дружбы, доброты к другим людям, умении ценить моменты жизни. Вот эти качества будут иметь наши дети», – отметила психолог.

Многие дети своими глазами видели ужас войны и то, что не выдерживает даже взрослая психика. В таких случаях психологи советует сразу обратиться к специалисту и с ним можно подкорректировать психику ребенка и помочь пережить увиденное.

«Как это отразится на наших поколениях? Это опять же будет зависеть от нас всех. Следует не бояться говорить о войне, говорить правду детям о том, что происходит не только с ними, но и с другими людьми. Чтобы наши поколения помнили это и не допускали этого никогда, но знали, что такое возможно. Важным моментом будет то, какие события будут после войны, как будет восстанавливаться страна, насколько процветающей она станет, будут ли наказаны виновные. Это поможет справиться со своим эмоциональным состоянием и детям и взрослым», – отметила Кириенко.

Относительно того, какой возраст наиболее уязвим к событиям войны, психолог отмечает, что на детях в любом возрасте война оставит свой след. Дети до года будут бояться громких звуков, у детей до 5-ти лет – проблемы с мочеспусканием ночью, до 8-9 лет – страх смерти и ночные кошмары. У подростков уже есть страх смерти и страх за своих близких. У всех детей есть эти симптомы, но кто-то проявляет их больше, а кто-то меньше.

«Хочу посоветовать родителям взять себя в руки. Вашим детям больше всего нужны вы – здоровые и эмоционально уравновешенные. Говорите детям всегда правду, что происходит. Но не показывайте ужасные кадры и видео насилия. Детская психика это не готова воспринять. Кроме того, дети все равно где-то услышат и увидят достаточно дня для них. Обеспечьте максимальную безопасность – это ваша главная цель. Постарайтесь, чтобы ребенок знал, что будет завтра. Запланируйте и расскажите ребёнку, что вы хотите сделать, куда пойти, кому помочь. Дети должны знать дела хотя бы на один день. Учите ребенка помогать другим и показывайте, что вы не безразличны к чужому горю. Всегда выслушивайте ребенка и давайте ответы на его вопросы. Обязательно разговаривайте с ребенком, даже если та ничего не рассказывает и не показывает вам. Это значит, что ребенок держит все в себе. Вам нужно его разговорить и сделать так, чтобы ребенок поделился своими эмоциями. Если не хочет говорить – рисуйте вместе с ребенком. Эмоции должны обязательно выходить. И больше давайте телесного контакта», – советует психолог.

Напомним

Психолог дала советы родителям, как уменьшить травматизацию детской психики в результате войны.