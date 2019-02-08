Психолог порадила, які подарунки краще обирати на День закоханих

"На День закоханих не варто дарувати подарунки побутового характеру: засоби гігієни, рушники, постільну білизну, кухонне начиння: сковорідки, каструлі, чайники, слюсарний інструмент, також не слід дарувати капці, колготки чи носки, оскільки такі подарунки будуть неетичними. Ні в якому разі не можна дарувати подарунки з натяком, наприклад старій людині тонометр (пристрій для вимірювання тиску) або медикаменти, повній людині – підлогові ваги, дівчині – креми від зморшок, а худому хлопцю абонемент в тренажерний зал", - порадила психолог.

За її словами, краще утриматись від живих подарунків – собачок, кішок, кроликів чи інших тварин, щоб не потрапити у незручну ситуацію та не ризикувати долею живої істоти, для якої надалі може не знайтись місця у будинку того, кого ви кохаєте.



Також, обережно требо дарувати парфуми і, взагалі, краще заздалегідь знати, чим користується людина, щоб купити саме те, що їй подобається. Краще уникати і банальних подарунків – рамок для фотографій, альбомів, чашок, статуеток, тому що це може бути сприйняте людиною як відсутність уваги та бажання подарувати будь-що.



Що ж подарувати на романтичне свято? Безпрограшним варіантом будуть квіти та солодощі, гарно упаковані, прикрашені символікою у формі серця, прикраси, романтична фотосесія або романтична вечеря.



"У будь-якому разі подарунок має запам’ятатись індивідуальністю, гарним оформленням та романтичністю обстановки, у якій він вручений. І найкраще, що додається до подарунка – це щире почуття, любов та радість часу, проведеного закоханими разом, бо саме з таких яскравих миттєвостей складається справжнє неповторне людське життя",- розповіла Бугайова.

Нагадаємо, найпоширеніші в Україні туристичні напрямки на 14 лютого – це Одеса, Львів та Карпатський регіон. Останнім часом досить популярним стало Закарпаття. Також зараз дуже популярними стають екскурсії на винні заводи.