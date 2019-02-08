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Психолог посоветовала, какие подарки лучше выбирать на День влюбленных

Психолог посоветовала, какие подарки лучше выбирать на День влюбленных

Киев  •  УНН

 • 77502 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. День влюбленных - романтический праздник и подарки тоже должны быть романтическими, но не банальными. На День влюбленных не стоит дарить подарки бытового характера, подарки с намеком. Такие рекомендации дала кандидат психологических наук, президент МАНЕМ Наталья Бугаева в комментарии корреспонденту УНН.

"На День влюбленных не стоит дарить подарки бытового характера: средства гигиены, полотенца, постельное белье, кухонную утварь: сковородки, кастрюли, чайники, слесарный инструмент, также не следует дарить тапочки, колготки или носки, поскольку такие подарки будут неэтичными. Ни в коем случае нельзя дарить подарки с намеком, например старому человеку тонометр (прибор для измерения давления) или медикаменты, полному человеку - напольные весы, девушке - кремы от морщин, а худому парню абонемент в тренажерный зал", - посоветовала психолог.

По ее словам, лучше воздержаться от живых подарков - собачек, кошек, кроликов или других животных, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не рисковать судьбой живого существа, для которого в дальнейшем может не найтись места в доме того, кого вы любите.

Также, осторожно нужно дарить духи и, вообще, лучше заранее знать, чем пользуется человек, чтобы купить именно то, что ему нравится. Лучше избегать и банальных подарков - рамок для фотографий, альбомов, чашек, статуэток, так как это может быть воспринято человеком как отсутствие внимания и желание подарить что-нибудь.

Что же подарить на романтический праздник? Беспроигрышным вариантом будут цветы и сладости, красиво упакованные, украшенные символикой в форме сердца, украшения, романтическая фотосессия или романтический ужин.

"В любом случае подарок должен запомниться индивидуальностью, красивым оформлением и романтичностью обстановки, в которой он вручен. И лучшее, что добавляется к подарку, - это искреннее чувство, любовь и радость времени, проведенного влюбленными вместе, потому что именно из таких ярких мгновений состоит настоящая неповторимая человеческая жизнь", - рассказала Бугаева.

Напомним, распространенные в Украине туристические направления на 14 февраля - это Одесса, Львов и Карпатский регион. В последнее время довольно популярным стало Закарпатья. Также сейчас очень популярными становятся экскурсии на винные заводы.

Украинские Национальные Новости

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