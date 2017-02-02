ПСГ України заповнені газом на 31%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 січня зменшився до 9,884 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 91,94 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 31 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,37 млн куб. м, з Польщі - 2,56 млн куб. м, з Угорщини - 1,44 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 31%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.