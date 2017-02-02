ПХГ Украины заполнены газом на 31%

По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 91,94 млн куб. м газа.

При этом в данных за 31 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 41,37 млн куб. м, из Польши - 2,56 млн куб. м, из Венгрии - 1,44 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 31%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.