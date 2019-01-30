Псевдоволонтери під виглядом допомоги ООС хотіли присвоїти конфіскат

ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. У Львівській області псевдоволонтери намагалися привласнити конфісковані митницею товари під виглядом безоплатної допомоги підрозділам, що задіяні в операції Об'єднаних сил. Про це повідомили у прес-службі управління Служби безпеки України у Львівській області, передає УНН.