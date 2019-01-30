Псевдоволонтери під виглядом допомоги ООС хотіли присвоїти конфіскат
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. У Львівській області псевдоволонтери намагалися привласнити конфісковані митницею товари під виглядом безоплатної допомоги підрозділам, що задіяні в операції Об'єднаних сил. Про це повідомили у прес-службі управління Служби безпеки України у Львівській області, передає УНН.
"Як встановили оперативники спецслужби, для цього троє мешканців Київщини та громадянин РФ підробили документи військових частин, розташованих на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
СБУ затримала псевдоволонтерів поблизу держкордону, коли ті намагалися отримати конфіскований товар на майже 300 тисяч гривень. Серед речей, якими хотіли заволодіти зловмисники - тарілки, каструлі, жіночі светри та дитячі іграшки.
"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється причетність зловмисників до скоєння подібних злочинів, зокрема у інших регіонах України", - зазначили у спецслужбі.
Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, СБУ викрила керівника псевдогромадської організацій на вимаганні грошей з колишніх власників одного із київських банків.