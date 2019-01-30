Псевдоволонтеры под видом помощи ООС хотели присвоить конфискат
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области псевдоволонтеры пытались присвоить конфискованные таможней товары под видом безвозмездной помощи подразделениям, задействованных в операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе управления Службы безопасности Украины во Львовской области, передает УНН.
"Как установили оперативники спецслужбы, для этого трое жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы военных частей, расположенных в Донецкой области", - говорится в сообщении.
СБУ задержала псевдоволонтеров вблизи госграницы, когда те пытались получить конфискованный товар почти на 300 тысяч гривен. Среди вещей, которыми хотели завладеть злоумышленники - тарелки, кастрюли, женские свитера и детские игрушки.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, в том числе в других регионах Украины", - отметили в спецслужбе.
Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, СБУ разоблачила руководителя псевдообщественной организаций на вымогательстве денег от бывших владельцев одного из киевских банков.