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Псевдоволонтеры под видом помощи ООС хотели присвоить конфискат

Псевдоволонтеры под видом помощи ООС хотели присвоить конфискат

Киев  •  УНН

 • 10298 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области псевдоволонтеры пытались присвоить конфискованные таможней товары под видом безвозмездной помощи подразделениям, задействованных в операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе управления Службы безопасности Украины во Львовской области, передает УНН.

"Как установили оперативники спецслужбы, для этого трое жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы военных частей, расположенных в Донецкой области", - говорится в сообщении.

СБУ задержала псевдоволонтеров вблизи госграницы, когда те пытались получить конфискованный товар почти на 300 тысяч гривен. Среди вещей, которыми хотели завладеть злоумышленники - тарелки, кастрюли, женские свитера и детские игрушки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, в том числе в других регионах Украины", - отметили в спецслужбе.

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила руководителя псевдообщественной организаций на вымогательстве денег от бывших владельцев одного из киевских банков.

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