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Псевдотуберкульоз, гепатит Е, стьожковий черв'як: американський дієтолог розкрив небезпеку свинини

Київ • УНН

 • 57344 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Найпопулярніше м'ясо в світі одночасно і найнебезпечніше. Американський дієтолог Девід Джокерс назвав наслідки надмірного вживання свинини, повідомляє УНН.

Деталі 

За його словами, в свинині міститься величезна кількість вірусів і паразитів, які провокують захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ). А пояснюється це тим, що свині всеїдні - вони їдять траву, ягоди, комах і падальщиків.

"Свині, як відомо, проявляють каннібалістичну поведінку, поїдаючи власні мертві туші, а також споживаючи харчові відходи, комах і власні фекалії. Відомо навіть, що свині вбивають і поїдають власних дитинчат. Тому очікувано, що свині є носіями високих концентрацій вірусів і паразитів: вірус Менангле, вірус гепатиту Е, Вірус Ніпах, стьожковий черв'як Taenia solium (свинячий ціп'як)", - говорить фахівець.

Люди, що вживають свинину в сирому вигляді, ризикують підхопити псевдотуберкульоз, інформує дієтолог.

"Захворювання може спровокувати стрес шлунково-кишкового тракту, що супроводжується лихоманкою, що в деяких випадках може привести до смертельної інфекції", - пояснює Джокерс.

Вживаючи свинину можна заразитися і токсинами, попереджає лікар.

"Свині особливі тим, що їхня травна система дуже швидко перетравлює їжу в шлунку. Процес займає близько чотирьох годин. Порівняйте це з коровою, якій потрібно 24 години, щоб перетравлювати з'їдену їжу. Цей більш тривалий період дозволяє видалити надлишки токсинів в процесі травлення. У випадку зі свинями - чотирьох годин вкрай мало, щоб токсини вийшли з травного тракту тварини. В результаті, шкідливі токсини накопичуються в жирових клітинах і органах свині", - додав він.

Довідка

Псевдотуберкульоз - гостре інфекційне захворювання, яке характеризується симптомами інтоксикації, ураженням шлунково-кишкового тракту, печінки, суглобів, інших органів і систем організму.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м'яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

По темі

МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр на тиждень червоного м'яса. 

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