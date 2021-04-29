Псевдотуберкулез, гепатит Е, ленточный червь: американский диетолог раскрыл опасность свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Самое популярное мясо в мире одновременно и самое ное. Американский диетолог Дэвид Джокерс назвал последствия чрезмерного употребления свинины, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в свинине содержится огромное количество вирусов и паразитов, которые провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). А объясняется это тем, что свиньи всеядны - они едят траву, ягоды, насекомых и падальщиков.
"Свиньи, как известно, проявляют каннибалистическое поведение, поедая собственные мертвые туши, а также потребляя пищевые отходы, насекомых и собственные фекалии. Известно даже, что свиньи убивают и поедают своих детенышей. Поэтому ожидаемо, что свиньи являются носителями высоких концентраций вирусов и паразитов: вирус Менангле, вирус гепатита Е, Вирус Нипах, ленточный червь Taenia solium (свиной цепень)", - говорит специалист.
Люди, употребляющие свинину в сыром виде, рискуют подхватить псевдотуберкулез, информирует диетолог.
"Заболевание может спровоцировать стресс желудочно-кишечного тракта, сопровождающийся лихорадкой, что в некоторых случаях может привести к смертельной инфекции", - объясняет Джокерс.
Употребляя свинину можно заразиться и токсинами, предупреждает врач.
"Свиньи особы тем, что их пищеварительная система очень быстро переваривает пищу в желудке. Процесс занимает около четырех часов. Сравните это с коровой, которой нужно 24 часа, чтобы переваривать съеденную пищу. Этот более длительный период позволяет удалить излишки токсинов в процессе пищеварения. В случае со свиньями - четырех часов крайне мало, чтобы токсины вышли из пищеварительного тракта животного. В результате, вредные токсины накапливаются в жировых клетках и органах свиньи", - добавил он.
Справка
Псевдотуберкулез - острое инфекционное заболевание, характеризующееся симптомами интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта, печени, суставов, других органов и систем организма.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.
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Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.