Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у "відпустки" - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня УНН. Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у "відпустки". Про це повідомили в Енергоатомі, пише УНН.
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"Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово «відпочити» поближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки.
Щоправда, через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки згоди на це не дають. А от головний колаборант станції, юрій чернічук, з 1-го травня вже чкурнув з Енергодару до Криму", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Крім цього, колаборанти ще й намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.
"Запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя, ще й патріотам", - наголосили в Енергоатомі.
Також, в Енергоатомі закликають працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє.
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