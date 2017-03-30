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Прямих іноземних інвестицій у лютому залучено на 45 млн дол. - НБУ

Прямих іноземних інвестицій у лютому залучено на 45 млн дол. - НБУ

Київ • УНН

 • 18221 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Приплив прямих іноземних інвестицій у лютому цього року становив 45 млн дол. США, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

“Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у лютому становив 45 млн дол. США. Усі вони були спрямовані до реального сектору”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ринкова вартість прямих іноземних інвестицій скоротилась - Мінекономрозвитку

Нагадаємо, у Мінекономрозвитку раніше повідомляли, що приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками 2017 року становитиме 4,5 млрд дол. проти 3,8 млрд дол., залучених у 2016 році.

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