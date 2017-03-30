Прямых иностранных инвестиций в феврале привлечено на 45 млн долл. - НБУ

"Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале составил 45 млн долл. США. Все они были направлены в реальный сектор", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Минэкономразвития ранее сообщали, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам 2017 составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году.