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Проїзд від Русанівської до Дніпровської набережної у Києві буде обмежено

Київ • УНН

 • 11289 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Через влаштування асфальтобетонного покриття із 9:00 до 21:00 26 квітня буде обмежено рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної (у напрямку Дніпровської набережної). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Із 9:00 до 21:00 26 квітня у зв’язку зі влаштуванням асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної (у напрямку Дніпровської набережної)", - йдеться у повідомленні. 

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням дорожніх робіт.

Як повідомляв УНН 25 квітня, на Каховському шляхопроводі у столиці 26 квітня обмежать рух транспорту.

Також маршрути руху тролейбусів № 26 і № 39 у столиці тимчасово зміняться. 

 

Українські Національні Новини

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