Проїзд від Русанівської до Дніпровської набережної у Києві буде обмежено

"Із 9:00 до 21:00 26 квітня у зв’язку зі влаштуванням асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної (у напрямку Дніпровської набережної)", - йдеться у повідомленні.

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням дорожніх робіт.

Як повідомляв УНН 25 квітня, на Каховському шляхопроводі у столиці 26 квітня обмежать рух транспорту.

Також маршрути руху тролейбусів № 26 і № 39 у столиці тимчасово зміняться.