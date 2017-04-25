Проїзд від Русанівської до Дніпровської набережної у Києві буде обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Через влаштування асфальтобетонного покриття із 9:00 до 21:00 26 квітня буде обмежено рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної (у напрямку Дніпровської набережної). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Із 9:00 до 21:00 26 квітня у зв’язку зі влаштуванням асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної (у напрямку Дніпровської набережної)", - йдеться у повідомленні.
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням дорожніх робіт.
Як повідомляв УНН 25 квітня, на Каховському шляхопроводі у столиці 26 квітня обмежать рух транспорту.
Також маршрути руху тролейбусів № 26 і № 39 у столиці тимчасово зміняться.