Проезд от Русановской до Днепровской набережной в Киеве будет ограничен

"С 9:00 до 21:00 26 апреля в связи с устройством асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на проезде от Русановской до Днепровской набережной (в направлении Днепровской набережной)", - говорится в сообщении.

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением дорожных работ.

Как сообщал УНН 25 апреля, на Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта.

Также маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся.