Проезд от Русановской до Днепровской набережной в Киеве будет ограничен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Из-за устройства асфальтобетонного покрытия с 9:00 до 21:00 26 апреля будет ограничено движение транспорта на проезде от Русановской до Днепровской набережной (в направлении Днепровской набережной). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 9:00 до 21:00 26 апреля в связи с устройством асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на проезде от Русановской до Днепровской набережной (в направлении Днепровской набережной)", - говорится в сообщении.
Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением дорожных работ.
Как сообщал УНН 25 апреля, на Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта.
Также маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся.