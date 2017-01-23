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Проїзд у приміських маршрутках Києва подорожчав на 20-30% - КОДА

Проїзд у приміських маршрутках Києва подорожчав на 20-30% - КОДА

Київ • УНН

 • 14827 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Вартість проїзду у приміському транспорті на Київщині зросла на 20-30%, обласна влада звернулася до Антимонопольного комітету для перевірки доцільності такого кроку перевізників. Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури КОДА Андрій Прохоренко.

"Вартість проїзду на приміські автобуси маршрутів на території Київської області піднято від 20 до 30%. Перевізники обґрунтовують це підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, на ремонтні роботи, а також підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн, тобто збільшуються податки, які сплачують за кількість працевлаштованих", - розповів А.Прохоренко.

За його словами, у п’ятницю, 21 січня, було проведено засідання щодо підняття вартості проїзду, де перевізники надавали обгрунтовані розрахунки відповідно до методики розрахунків вартості проїзду.

"На сьогодні обласною адміністрацією вживаються заходи, а саме доручення Антимонопольному комітету провести перевірку щодо доцільності підняття цін, проводяться спільні наради з Укртрансбезпекою, а також з Національною поліцією", - додав він.

Як повідомляв УНН, за даними КМДА, вартість проїзду у приватних маршрутках столиці коштуватиме на одну гривню більше, тарифи на проїзд у комунальному транспорті залишаються незмінними.

 

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