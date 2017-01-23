Проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал на 20-30% - КОГА

"Стоимость проезда на пригородные автобусы маршрутов на территории Киевской области подняли от 20 до 30%. Перевозчики обосновывают это повышением цен на горюче-смазочные материалы, на ремонтные работы, а также повышением минимальной заработной платы до 3200 грн, то есть увеличиваются налоги, которые платят за количество трудоустроенных", - рассказал А.Прохоренко.

По его словам, в пятницу, 21 января, было проведено заседание по поднятию стоимости проезда, где перевозчики предоставляли обоснованные расчеты по методике расчетов стоимости проезда.

"На сегодня областной администрацией принимаются меры, а именно поручение Антимонопольному комитету провести проверку относительно целесообразности повышения цен, проводятся совместные совещания с Укртрансбезопасностью, а также с Национальной полицией", - добавил он.

Как сообщал УНН, по данным КГГА, стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривну больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными.