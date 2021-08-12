Проїзд у маршрутках під Києвом подешевшає: домовилися з перевізниками

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд у приміському пасажирському транспорті, які, за оцінками, протягом 2021 року були підвищені. Про це повідомили у Київській ОДА, інформує УНН

Цитата:

“Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, у яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають із розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи”, — зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Деталі

Вартість проїзду знизили у таких напрямках:

  • Вишневе — Київ;
  • Боярка — Київ;
  • Васильків — Київ;
  • Криве Озеро — Київ;
  • Ірпінь — Київ;
  • Чабани — Київ;
  • Петрівське — Київ;
  • Крюківщина — Київ АС Київ;
  • Крюківщина — Київ АС Південна.

6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%.

Нагадаємо

Навесні цього року керівництво Київського метрополітену та Київпастрансу звернулося до мера міста Віталія Кличка і Київської міської ради з вимогою підвищити вартість проїзду

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