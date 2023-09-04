Проявляйте терпіння та не беріть у борг: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 - 10 вересня

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«Цей тиждень наповнений позитивними астрологічними подіями. 4 вересня Венера закінчує свій ретроградний рух, 5-6 вересня вона буде стаціонарною, і це найнесприятливіші дні для покупок і фінансових вкладень, може виникнути негативна напруга в любовних стосунках. З 7 вересня Венера починає свій директний рух і всім нам стане легше в особистих стосунках і у фінансових питаннях.

З 1 до 10 вересня Юпітер у тригоні із Сонцем – - це дуже сприятливий період для вибудовування відносин між різними державами, вирішення складних ситуацій міжнародного рівня. У цей період можлива поява нових сильних політичних лідерів. Також на порядку денному стоятимуть релігійні питання», - розповіла астрологиня.

За словами Базиленко, з 8 по 24 вересня Сонце дає тригон до Урану.

«Це період оновлення та перезавантаження. Безліч несподіваних подій, цікавих ідей і нестандартних рішень, які призведуть до поліпшення. Активний розвиток передових технологій, наукові відкриття. Створення нових політичних союзів», - прогнозує астролог.

Але, як зазначає Базиленко, не варто забувати, що Меркурій і Юпітер так само ретроградні. А це означає, що не потрібно поспішати.

«Це чудовий тиждень (з 4 по 10 вересня – ред.) для завершення всіх розпочатих справ і підбиття підсумків. Але якщо вас будуть відвідувати ідеї, то не відкидайте їх – вони реалізуються в майбутньому», - впевнена астролог.

Базиленко також розповіла, що зірки приготували для України.

«У гороскопі України триває період гучних викриттів і скандалів навколо представників влади. Висхідний вузол Раху в тригоні до Юпітера і Меркурія показує, що всі зміни, які зараз відбудуться в керівництві нашої країни, йдуть тільки на користь. Також, цього тижня ми можемо знову зіткнутися з релігійними питаннями», - розповіла астролог.

ОВНИ

Цей тиждень принесе вам безліч приємних несподіванок, особливо в діловій сфері. Вам можуть запропонувати нову хорошу роботу або підвищення, ви можете знайти для себе додаткове джерело доходів. У фінансовій сфері буде багато везіння, але не забувайте, що до 7 вересня не варто робити великих покупок і фінансових вкладень. У любовних стосунках можливе охолодження – наберіться терпіння.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень буде вельми вдалим для вас. З'явиться безліч позитивних можливостей, цікавих ідей і потрібних знайомств. Але за всім цим постарайтеся приділяти більше часу вашим дітям. В особистих стосунках ви можете зіткнутися із загостренням пристрастей, і важливо не піддатися прагненню з'ясувати стосунки, а проявити терпіння і турботу. На вас може чекати незапланована поїздка на відпочинок.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня на вас може чекати несподіваний переїзд на нове місце проживання або несподіваний візит родичів. Це також гарний час для повернення на батьківщину, якщо ви перебуваєте за кордоном. Не поспішайте з купівлею-продажем нерухомості, а також зараз невдалий період для початку ремонту.

З 6 до 8 вересня у вас буде дуже емоційний період. Постарайтеся не розладнати стосунки з близькими. Постарайтеся провести ці дні на природі, на самоті.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам успіх у всіх питаннях, пов'язаних із комунікаціями та торгівлею. Інформація, яку ви можете отримати зараз, буде дуже важливою і довгоочікуваною для вас. У другій половині тижня ви зможете зустріти людей, які повернуть ваше життя в кращий бік або з тими, кого давно не бачили. У вас виникне безліч цікавих ідей. Також, може бути несподіваний приїзд близьких родичів.

8 і 10 вересня будуть для вас дуже напруженими й емоційними. Постарайтеся зберігати спокій.

ЛЕВИ

Цього тижня ви несподівано можете отримати кругленьку суму грошей або підвищення заробітної плати, премію. Але пам'ятайте, що зараз не час для великих покупок або фінансових вкладень. Притримайте свої гроші. Також до вас можуть прийти досить цікаві ідеї, які ви зможете втілити найближчим часом. А цього тижня спокійно доробляйте всі розпочаті справи.

ДІВИ

Цього тижня на вас чекає несподіваний великий успіх. Але кінцевий результат залежатиме від вас і вашої працьовитості. Постарайтеся зараз закінчити раніше розпочаті справи. Гарний час для роботи з іноземцями. А ось в особистих стосунках можуть бути труднощі з коханою людиною. Також не час для нових знайомств.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня ви можете відчути в собі велику внутрішню перебудову. Саме зараз добре подумати про свої бажання та мрії. Також гарний час для відпочинку, участі в ретриті, усамітнення. Якщо ж немає можливості відпочити, то це чудовий період для роботи з іноземцями або за кордоном. Прекрасний час для психологів і представників творчих професій.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень може принести вам несподівані й хороші пропозиції для нових проєктів. Але не поспішайте починати ці проєкти – ретельно обміркуйте всі нюанси, а з другої половини вересня беріться до втілення. А зараз краще закінчити справи, розпочаті раніше. В особистому житті можуть розігратися неабиякі пристрасті. Остерігайтеся великих скандалів і чвар у шлюбі. Постарайтеся зберегти спокій і проявити турботу і мудрість до своєї другої половинки.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня несподівано вам можуть надійти цікаві пропозиції щодо кар'єрного зростання або у вас зміниться керівництво. Можливо, що вас запросять на іншу роботу з більшою оплатою і ширшими можливостями. Є ймовірність, що у вашому оточенні з'являться люди, які допоможуть вам у майбутньому з реалізацією ваших ідей, будуть для вас прикладом. Важливо не забути закінчити все розпочате раніше. Гарний час для того, щоб зайнятися здоров'ям.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня ви можете отримати довгоочікувані документи, особливо пов'язані із закордоном, наприклад, візи. Також може статися несподівана і вдала поїздка за кордон. Робота, пов'язана з іноземцями, матиме успіх. Багато часу вам доведеться приділити власним дітям та їхнім питанням. У вільний час постарайтеся більше відпочивати.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень буде насичений несподіваними подіями, і все доведеться вирішувати досить швидко. Але будьте обережні з фінансовими питаннями: вчасно сплачуйте за рахунками. Пам'ятайте, що зараз не час брати кредити, брати на себе боргові зобов'язання. Але саме зараз гарний час для страхування і вирішення всіх юридичних питань. У коханні можуть розгорітися пристрасті.

РИБИ

Цей тиждень точно принесе вам багато удачі. Ви зможете легко вирішити багато проблем, вдало завершити розпочате, до вас можуть повернутися старі клієнти або ви можете несподівано знайти нових компаньйонів чи партнерів по роботі. Також ви знайдете нестандартні рішення всіх тривалих юридичних питань. Будьте обережні з фінансами. В особистому житті вас може очікувати повернення до старих стосунків, але в будь-якому разі – проявляйте дбайливість і турботу до своєї другої половинки.