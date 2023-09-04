Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября

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«Эта неделя наполнена положительными астрологическими событиями. 4 сентября Венера заканчивает своё ретроградное движение, 5-6 сентября она будет стационарной и это самые неблагоприятные дни для покупок и финансовых вложений, может возникнуть негативное напряжение в любовных отношениях. С 7 сентября Венера начинает свое директное движение и всем нам станет легче в личных отношениях и в финансовых вопросах.

С 1 по 10 сентября Юпитер в тригоне с Солнцем – это очень благоприятный период для выстраивания отношений между различными государствами, разрешения сложных ситуаций международного уровня. В этом период возможно появление новых сильных политических лидеров. Также на повестке дня будут стоять религиозные вопросы», - рассказала астролог.

По словам Базиленко, с 8 по 24 сентября Солнце даёт тригон к Урану.

«Это период обновления и перезагрузки. Множество неожиданных событий, интересных идей и нестандартных решений, которые приведут к улучшению. Активное развитие передовых технологий, научные открытия. Создание новых политических союзов», - прогнозирует астролог.

Но, как отмечает Базиленко, не стоит забывать, что Меркурий и Юпитер всё так же ретроградны. А это означает, что не нужно спешить.

«Это прекрасная неделя (с 4 по 10 сентября – ред.) для завершения всех начатых дел и подведений итогов. Но если вас будут посещать идеи, то не отбрасывайте их – они реализуются в будущем», - уверена астролог.

Базиленко также рассказала, что звезды приготовили для Украины.

«В гороскопе Украины продолжается период громких разоблачений и скандалов вокруг представителей власти. Восходящий узел Раху в тригоне к Юпитеру и Меркурию показывает, что все перемены, которые сейчас произойдут в руководстве нашей страны, идут только на пользу. Также, на этой неделе мы можем опять столкнуться с религиозными вопросами», - рассказала астролог.

ОВНЫ

Эта неделя принесёт вам множество приятных неожиданностей, особенно в деловой сфере. Вам могут предложить новую хорошую работу или повышение, вы можете найти для себя дополнительный источник доходов. В финансовой сфере будет много везения, но не забывайте, что до 7 сентября не стоит делать крупных покупок и финансовых вложений. В любовных отношениях возможно охлаждение – наберитесь терпения.

ТЕЛЬЦЫ

Это неделя будет весьма удачна для вас. Появится множество положительных возможностей, интересных идей и нужных знакомств. Но за всем этим постарайтесь уделять больше времени вашим детям. В личных отношениях вы можете столкнуться с накалом страстей и важно не поддаться стремлению выяснить отношения, а проявить терпение и заботу. Вас может ждать незапланированная поездка на отдых.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у вас может ожидать неожиданный переезд на новое место жительства или нежданный визит родственников. Это также хорошее время для возвращения на родину, если вы находитесь за рубежом. Не спешите с куплей-продажи недвижимости, а также сейчас неудачный период для начала ремонта.

С 6 до 8 сентября у вас будет очень эмоциональный период. Постарайтесь не разладить отношения с близкими. Постарайтесь провести эти дни на природе, в уединении.

РАКИ

Это неделя принесёт вам успех во всех вопросах, связанных с коммуникациями и торговлей. Информацию, которую вы можете получить сейчас, будет очень важной и долгожданной для вас. Во второй половине недели вы сможете встретить людей, которые повернут вашу жизнь в лучшую сторону или с теми, кого давно не видели. У вас возникнет множество интересных идей. Также, может быть неожиданный приезд близких родственников.

8 и 10 сентября будут для вас очень напряженными и эмоциональными. Постарайтесь сохранять спокойствие.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы неожиданно можете получить кругленькую сумму денег или повышение заработной платы, премию. Но помните, что сейчас не время для больших покупок или финансовых вложений. Придержите свои деньги. Также к вам могут прийти достаточно интересные идеи, которые вы сможете воплотить в ближайшее время. А на этой неделе спокойно доделывайте все начатые дела.

ДЕВЫ

На этой неделе у вас ждет неожиданный большой успех. Но конечный результат будет зависеть от вас и вашего трудолюбия. Постарайтесь сейчас закончить ранее начатые дела. Хорошее время для работы с иностранцами. А вот в личных отношениях могут быть трудности с любимым человеком. Также не время для новых знакомств.

ВЕСЫ

На этой неделе вы можете ощутить в себе большую внутреннюю перестройку. Именно сейчас хорошо подумать о своих желаниях и мечтах. Также хорошее время для отдыха, участия в ретрите, уединения. Если же нет возможности отдохнуть, то это прекрасный период для работы с иностранцами или за рубежом. Прекрасное время для психологов и представителей творческих профессий.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя может принести вам неожиданные и хорошие предложения для новых проектов. Но не спешите начинать эти проекты – тщательно обдумайте все нюансы, а со второй половины сентября приступайте к воплощению. А сейчас лучше закончить дела, начатые ранее. В личной жизни могут разыграться нешуточные страсти. Опасайтесь больших скандалов и раздоров в браке. Постарайтесь сохранить спокойствие и проявить заботу и мудрость к своей второй половинке.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе неожиданно вам могут поступить интересное предложения касательно карьерного роста или у вас сменится руководство. Возможно, что вас пригласят на другую работу с большей оплатой и широкими возможностями. Есть вероятность, что в вашем окружении появятся люди, которые помогут вам в будущем с реализацией ваших идей, будут для вас примером. Важно не забыть закончить все начатое ранее.

Хорошее время для того, чтобы заняться здоровьем.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вы можете получить долгожданные документы, особенно связанные с заграницей, например, визы. Также может произойти неожиданная и удачная поездка за рубеж. Работа, связанная с иностранцами, будет иметь успех. Много времени вам придётся уделить собственным детям и их вопросом. В свободное время постарайтесь больше отдыхать.

ВОДОЛЕИ

Это неделя будет насыщена неожиданными событиями и всё придётся решать достаточно быстро. Но будьте осторожны с финансами вопросами: вовремя оплачивайте по счетам. Помните, что сейчас не время брать кредиты, брать на себя долговые обязательства. Но именно сейчас хорошее время для страхования и решение всех юридических вопросов. В любви могут разгореться страсти.

РЫБЫ

Это неделя точно принесёт вам много удачи. Вы сможете легко решить многие проблемы, удачно завершить начатое, к вам могут вернуться старые клиенты или вы можете неожиданно найти новых компаньонов или партнёров по работе. Также вы найдёте нестандартные решения всех затянувшихся юридических вопросов. Будьте осторожны с финансами. В личной жизни вас может ожидать возврат к старым отношениям, но в любом случае – проявляйте бережность и заботу к своей второй половинке.