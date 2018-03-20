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ProWein 2018: третій день виставки

ProWein 2018: третій день виставки

Київ • УНН

 • 20145 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Третій день виставки алкогольної продукції ProWein 2018 закріпив за собою статус "особливо важливого" у світовій індустрії вина, передає УНН з посиланням на організаторів заходу.

Відзначається, що кількість винних експонатів цього року надзвичайно велика, а їх географія охоплює десятки країн світу.

У рамках виставки проходять спеціальні шоу, під час яких представлені напої розливають і дегустують. Дегустації проходять щодня в заздалегідь анонсований час.

Всього ж на заході представлені 6870 експонентів з 64 країн світу.

"ProWein 2018 вражає насамперед своєю високою інтернаціональністю і якістю. Кожен другий відвідувач приїхав в Дюссельдорф з-за кордону - з 133 країн. Понад 70 відсотків відвідувачів належали до топ-менеджменту", - відзначають організатори.

Україна також представлена на ProWein 2018. Нашу країну презентують такі бренди, як Medoff і MERNAYA.

Відзначимо, що в минулому році Medoff здобув на престижних міжнародних конкурсах 16 медалей і нагород. При цьому сьогодні кожен п'ятий українець віддає перевагу горілці саме цього бренду.

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