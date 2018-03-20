ProWein 2018: третій день виставки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Третій день виставки алкогольної продукції ProWein 2018 закріпив за собою статус "особливо важливого" у світовій індустрії вина, передає УНН з посиланням на організаторів заходу.
Відзначається, що кількість винних експонатів цього року надзвичайно велика, а їх географія охоплює десятки країн світу.
У рамках виставки проходять спеціальні шоу, під час яких представлені напої розливають і дегустують. Дегустації проходять щодня в заздалегідь анонсований час.
Всього ж на заході представлені 6870 експонентів з 64 країн світу.
"ProWein 2018 вражає насамперед своєю високою інтернаціональністю і якістю. Кожен другий відвідувач приїхав в Дюссельдорф з-за кордону - з 133 країн. Понад 70 відсотків відвідувачів належали до топ-менеджменту", - відзначають організатори.
Україна також представлена на ProWein 2018. Нашу країну презентують такі бренди, як Medoff і MERNAYA.
Відзначимо, що в минулому році Medoff здобув на престижних міжнародних конкурсах 16 медалей і нагород. При цьому сьогодні кожен п'ятий українець віддає перевагу горілці саме цього бренду.