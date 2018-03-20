ProWein 2018: третий день выставки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Третий день выставки алкогольной продукции ProWein 2018 закрепил за собой статус "особо важного" в мировой индустрии вина, передает УНН со ссылкой на организаторов мероприятия.
Отмечается, что количество винных экспонатов в этом году чрезвычайно велико, а их география охватывает десятки стран мира.
В рамках выставки проходят специальные шоу, во время которых представленные напитки разливают и дегустируют. Дегустации проходят ежедневно в заранее анонсированное время.
Всего же на мероприятии представлены 6870 экспонентов из 64 стран мира.
“ProWein 2018 впечатляет прежде всего своей высокой интернациональностью и качеством. Каждый второй посетитель приехал в Дюссельдорф из-за границы — из 133 стран. Более 70 процентов посетителей принадлежали топ-менеджменту”, — отмечают организаторы.
Украина также представлена на ProWein 2018. Нашу страну презентуют такие бренды, как Medoff и MERNAYA.
Отметим, что в прошлом году Medoff завоевал на престижных международных конкурсах 16 медалей и наград. При этом, сегодня каждый пятый украинец отдает предпочтение водке именно этого бренда.