Провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Відомий кардіохірург, генеральний директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров разом зі своєю командою, що нараховує близько 15 висококваліфікованих лікарів, може покинути України. Про це УНН повідомили власні поінформовані джерела у медичних колах.
Так, протягом цього тижня український кардіохірург зі світовим ім’ям Борис Тодуров отримав запрошення на роботу одразу від декількох європейських приватних клінік, а також від однієї лікарні Грузії.
Редакція УНН намагатиметься отримати особистий коментар лікаря з цього приводу та з’ясувати, чи дійсно він має намір виїхати з України разом зі своєю командою фахівців.
Нагадаємо, напередодні директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун внесла його до “чорного списку”, через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей.
Відомий бізнесмен Гарік Корогодський, коментуючи конфлікт між Б.Тодуровим і У.Супрун, зазначив: я проти тих, хто “мочить” заслужених лікарів.