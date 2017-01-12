Ведущий украинский хирург Б.Тодуров получил приглашение на работу за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Известный кардиохирург, генеральный директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров вместе со своей командой, насчитывающей около 15 высококвалифицированных врачей, может покинуть Украину. Об этом сообщили УНН собственные информированные источники в медицинских кругах.
Так, на этой неделе украинский кардиохирург с мировым именем Борис Тодуров получил приглашение на работу сразу от нескольких европейских частных клиник, а также от одной больницы Грузии.
Редакция УНН пытаться получить личный комментарий врача по этому поводу и выяснить, действительно ли он намерен выехать из Украины вместе со своей командой специалистов.
Напомним, накануне директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список", потому что он раскритиковал Минздрав за непроведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.
Известный бизнесмен Гарик Корогодский, комментируя конфликт между Б.Тодуровым и У.Супрун, отметил: я против тех, кто "мочит" заслуженных врачей.