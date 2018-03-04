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Провідні ЗМІ РФ брали інтерв'ю у "американського аналітика", який виявився співаком і продавцем мила

Київ • УНН

 • 10373 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. В ефірі підсумкової інформаційної програми журналісти брали інтерв'ю у експерта, котрий насправді є продавцем та прихильником бойовиків на Донбасі, передає УНН.

У програмі “Підсумки дня” на російському телеканалі НТВ один із сюжетів був присвячений “бурхливій реакції на Заході”, викликаній посланням Володимира Путіна. За версією телеканалу, причина “ажіотажу” в тому, що “США були абсолютно впевнені, що у військовій сфері залишаються попереду планети всієї, але тепер виявилося, що ситуація дещо змінилася”. Таку точку зору в ефірі програми висловив невідомий нікому Деніел Патрік Велш, представлений НТВ як американський політичний аналітик.

Як виявилося, Уелш торгує диском зі своїми піснями, написаною не ним книгою, яка критикує американську зовнішню політику, а також листівками і милом. Варто відзначити, що раніше Уелш вже неодноразово виступав в ефірах Першого каналу і RT, також на нього посилався РІА “Новости” в одній зі своїх статей.

Як повідомляв УНН, ведучий телеканалу НТВ Андрій Норкін у прямому ефірі програми “Місце зустрічі” побився з українським політологом Дмитром Суворовим.

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