Ведущие СМИ РФ брали интервью у "американского аналитика", который оказался певцом и продавцом мыла

В программе “Итоги дня” на НТВ один из сюжетов был посвящен “бурной реакции на Западе”, вызванной посланием Владимира Путина. По версии телеканала, причина “ажиотажа” в том, что “США были абсолютно уверены, что в военной сфере остаются впереди планеты всей, но теперь оказалось, что ситуация несколько изменилась”. Такую точку зрения в эфире программы высказал некий Дэниэл Патрик Уэлш, представленный НТВ как американский политический аналитик.

Как оказалось, Уэлш торгует диском со своими песнями, написанной не им книгой, критикующей американскую внешнюю политику, а также открытками и мылом. Издание отмечает, что ранее Уэлш уже неоднократно выступал в эфирах Первого канала и RT, также на него ссылалось РИА “Новости” в одной из своих статей.

Как сообщал УНН, ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы “Место встречи” подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.