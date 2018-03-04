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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56659 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67279 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70237 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 105220 просмотра

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Ведущие СМИ РФ брали интервью у "американского аналитика", который оказался певцом и продавцом мыла

Киев  •  УНН

 • 10371 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В эфире итоговой информационной программы журналисты брали интервью у эксперта, который на самом деле является продавцом и сторонником боевиков на Донбассе, передает УНН.

В программе “Итоги дня” на НТВ один из сюжетов был посвящен “бурной реакции на Западе”, вызванной посланием Владимира Путина. По версии телеканала, причина “ажиотажа” в том, что “США были абсолютно уверены, что в военной сфере остаются впереди планеты всей, но теперь оказалось, что ситуация несколько изменилась”. Такую точку зрения в эфире программы высказал некий Дэниэл Патрик Уэлш, представленный НТВ как американский политический аналитик.

Как оказалось, Уэлш торгует диском со своими песнями, написанной не им книгой, критикующей американскую внешнюю политику, а также открытками и мылом. Издание отмечает, что ранее Уэлш уже неоднократно выступал в эфирах Первого канала и RT, также на него ссылалось РИА “Новости” в одной из своих статей.

Как сообщал УНН, ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы “Место встречи” подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.

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