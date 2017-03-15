Провідні політики Бразилії стануть фігурантами корупційного розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний прокурор Бразилії Родріго Жано направив сьогодні до Верховного суду країни запит про початок 83 кримінальних розслідувань, пов’язаних із корупційним скандалом навколо державної нафтогазової компанії Petrobras. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Відомо, що серед фігурантів кримінальних справ – щонайменше п'ять міністрів чинного уряду країни, депутати парламенту, а також екс-президент Бразилії Ділма Руссефф, яка була усунена з посади в результаті імпічменту, та її попередник Луїс Інасіу Лула да Сілва.
Підставою для запитів генпрокурора стали свідчення 77 топ-менеджерів і співробітників бразильського будівельного концерну Odebrecht, який був одним із основних підрядників Petrobras.
Концерн перебуває в центрі корупційного скандалу вже не перший рік. У січні Верховний суд Бразилії схвалив угоду співробітників Odebrecht зі слідством. Минулого року президент Odebrecht Марселу Одебрехт був визнаний судом винним у корупції і відмиванні грошей та отримав 19 років в'язниці. Він визнав, що його компанія дала хабарів на загальну суму 800 мільйонів доларів. Хабарі отримували високопосадовці з Бразилії та інших країн Латинської Америки в обмін на допомогу в укладанні концерном Petrobras багатомільярдних контрактів, наприклад, на будівництво бурових платформ.
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Як повідомляв УНН, слідча комісія у Південній Кореї підтвердила підозри щодо корупційної діяльності президента країни Пак Кин Хе. Слідчі довели, що глава держави разом зі своєю близькою подругою і радником Чхве Сун Сіль отримувала хабарі. Зокрема, за даними комісії, президент і її подруга отримали від корпорації Samsung майже 120 мільйонів доларів.