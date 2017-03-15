Ведущие политики Бразилии станут фигурантами коррупционного расследования

Известно, что среди фигурантов уголовных дел – по меньшей мере пять министров действующего правительства страны, депутаты парламента, а также экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, которая была отстранена от должности в результате импичмента, и ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва.

Основанием для запросов генпрокурора стали свидетельства 77 топ-менеджеров и сотрудников бразильского строительного концерна Odebrecht, который был одним из основных подрядчиков Petrobras.

Концерн находится в центре коррупционного скандала уже не первый год. В январе Верховный суд Бразилии одобрил соглашение сотрудников Odebrecht со следствием. В прошлом году президент Odebrecht Марселу Одебрехт был признан судом виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы. Он признал, что его компания дала взяток на общую сумму 800 миллионов долларов. Взятки получали чиновники из Бразилии и других стран Латинской Америки в обмен на помощь в заключении концерном Petrobras многомиллиардных контрактов, например, на строительство буровых платформ.

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Как сообщал УНН, следственная комиссия в Южной Корее подтвердила подозрения относительно коррупционной деятельности президента страны Пак Кын Хе. Следователи доказали, что глава государства вместе со своей близкой подругой и советником Чхве Сун Силь получала взятки. В частности, по данным комиссии, президент и его подруга получили от корпорации Samsung почти 120 миллионов долларов.