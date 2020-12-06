Провести вибори під час війни на окупованому Донбасі неможливо — Кравчук

“Провести вибори в неконтрольованих Україною районах Донбасу без створення умов просто неможливо. Коли йде війна, а українська Конституція забороняє проводити вибори, коли йде війна; коли там присутні іноземні військові формування, коли там найманці”, — зазначає Кравчук.

За його словами, припинення вогню для проведення виборів на окупованому Донбасі недостатньо.

“Можна не стріляти, але поки на території, де мають проходити вибори за українським законом, на українській території будуть чужі війська, іноземні формування, добровольці — не можна проводити виборів, тому що ніякий спостерігач не поїде дивитись, як же проходять вибори”, — підкреслив Кравчук.

Він задав риторичне запитання, навіщо Росії, яка створила систему у вигляді “ДНР” і “ЛНР”, де є свої “міністри”, домагатися проведення виборів від України, та сам на нього відповів: “Їм потрібно, щоб під вибори Україна дала закон, вони б провели по закону і стали легітимними для світу. А сподіватись, що вони поміняють всю систему життя, яку вже мають, я в цьому ніколи не буду переконаний”.

“Спочатку створимо умови, а потім проведемо вибори, і крок за кроком будемо допомагати разом всі, вся Україна і не тільки Україна, відновлювати зруйноване, повернути людей, яких понад 1,7 млн по за межами Донецької та Луганської областей, жити в умовах цивілізованої Української держави”, — резюмував Кравчук.

Як повідомляв УНН, Кравчук також заявив, що Україна готова вести перемовини з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), як тільки Росія забере свої війська з окупованої території Донбасу.