Проведення президентських виборів РФ у Криму суперечить міжнародному праву – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Намагання Російської Федерації провести голосування на президентських виборах в окупованому Криму суперечить міжнародному праву. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Глава держави, передає УНН.
“Наміри Кремля провести голосування на президентських виборах на території українського Криму прямо суперечить міжнародному праву”, — наголосив він.
Також Президент розповів, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні закликав міжнародних партнерів не лише до політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові, але й вжити належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого “міжнародного спостереження”.
Глава держави повідомив, що також було обговорено ситуацію на Донбасі та Криму, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН. Сторони підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року. Володимир Путін, за даними російських ЗМІ, може проголосувати на одній з виборчих дільниць Севастополя. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано — Росія підписала відповідний “договір”.
Як повідомляв УНН, ВР закликала світ не визнавати вибори російського президента в Криму.