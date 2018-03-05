Проведення президентських виборів РФ у Криму суперечить міжнародному праву – Порошенко

КИЇВ. 5 березня. УНН. Намагання Російської Федерації провести голосування на президентських виборах в окупованому Криму суперечить міжнародному праву. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Глава держави, передає УНН.