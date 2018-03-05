Проведение президентских выборов РФ в Крыму противоречит международному праву - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Попытки Российской Федерации провести голосование на президентских выборах в оккупированном Крыму противоречит международному праву. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом на своей странице в Facebook написал глава государства, передает УНН.
"Намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречат международному праву", - подчеркнул он.
Также Президент рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению".
Глава государства сообщил, что также была обсуждена ситуация на Донбассе и в Крыму, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН. Стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Владимир Путин, по данным российских СМИ, может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014, Крым был незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор".
Как сообщал УНН, ВР призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму.