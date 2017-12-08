Провал опалювального сезону: взяття на поруки засновника "Смілаенергоінвест" оскаржили

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прокурор у справі про схему з привласнення понад 38 млн грн, отриманих від споживачів за постачання теплової енергії ТОВ "Смілаенергоінвест", у якій підозрюється один із засновників компанії, винесено апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки нардепа Івана Фурсіна. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.