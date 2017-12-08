Провал опалювального сезону: взяття на поруки засновника "Смілаенергоінвест" оскаржили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прокурор у справі про схему з привласнення понад 38 млн грн, отриманих від споживачів за постачання теплової енергії ТОВ "Смілаенергоінвест", у якій підозрюється один із засновників компанії, винесено апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки нардепа Івана Фурсіна. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"У четвер, 7 грудня, у Придніпровському районному суді міста Черкаси відмовлено в задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором, про обрання підозрюваному в організації злочинної схеми з привласнення коштів, отриманих від споживачів за постачання теплової енергії ТОВ "Смілаенергоінвест" (один із засновників товариства) запобіжного заходу взяття під варту з можливістю внесення застави на суму завданих збитків в розмірі 38 млн 530 тис. грн. Слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки нардепа Івана Фурсіна", - повідомила вона.
"Прокурором у кримінальному провадженні на вказане судове рішення внесено апеляційну скаргу", - додала Л.Сарган.
З її слів, правоохоронці затримали засновника ТОВ "Смілаенергоінвест" 5 грудня. Він підозрюється в привласненні коштів споживачів за послуги з постачання теплової енергії в загальній сумі більш як 38 млн 500 тис. грн, що призвело до незабезпечення жителів міста Сміла теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.
Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що незадовільний стан з підключенням інфраструктури до опалення населених пунктів Шепетівки, Сміли, Славутича, Коцюбинського. Він пообіцяв, що з усіх цих питань буде спрямовано відповідні звернення до прокуратури щодо неналежного виконання повноважень посадовими особами згаданих населених пунктів.