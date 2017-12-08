Провал отопительного сезона: взятие на поруки основателя "Смелаэнергоинвест" обжаловали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Прокурор по делу о схеме по присвоению более 38 млн грн, полученных от потребителей за поставку тепловой энергии ООО "Смелаэнергоинвест", в которой подозревается один из основателей компании, вынесено апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде личного поручительства нардепа Ивана Фурсина. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"В четверг, 7 декабря, в Приднепровском районном суде города Черкассы отказано в удовлетворении ходатайства следователя, согласованного прокурором, об избрании подозреваемому в организации преступной схемы по присвоению средств, полученных от потребителей за поставку тепловой энергии ООО "Смелаэнергоинвест" (один из основателей общества) меры пресечения заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба в размере 38 млн 530 тыс. грн. Следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного поручительства нардепа Ивана Фурсина", - сообщила она.
"Прокурором в уголовном производстве на указанное судебное решение внесено апелляционную жалобу", - добавила Л.Сарган.
По ее словам, правоохранители задержали учредителя ООО "Смелаэнергоинвест" 5 декабря. Он подозревается в присвоении средств потребителей за услуги по поставке тепловой энергии в общей сумме более 38 млн 500 тыс. грн, что привело к необеспечению жителей города Смела теплом и срыву отопительного сезона из-за отключения части котельных.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.
Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко ранее заявил, что неудовлетворительное состояние с подключением инфраструктуры к отоплению населенных пунктов Шепетовки, Смелы, Славутича, Коцюбинского. Он пообещал, что по всем этим вопросам будут направлены соответствующие обращения в прокуратуру по поводу ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами упомянутых населенных пунктов.