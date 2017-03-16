Проурядові сили та ісламісти домовилися про перемир’я у Тріполі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Озброєні загони, які підтримують лівійський уряд національної згоди на чолі з Фаїзом Сарраджем, та бойовики самопроголошеного ісламістського уряду домовилися сьогодні припинити вогонь у столиці держави Тріполі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Напередодні в місті відбулися вуличні бої, в результаті яких проурядові сили захопили штаб ісламістів. Увечері між представниками сторін конфлікту розпочались переговори.
У заяві за підсумками перемовин, опублікованій на сайті міністерства оборони країни, повідомляється, що сторони домовилися про негайне припинення бойових дій у Тріполі та виведення озброєних бійців з міста протягом наступних 30 днів.
Як повідомляв УНН, збройні сутички з використанням бронетехніки почалися у лівійській столиці ще 14 березня. У південній частині міста військові формування уряду національної згоди спробували відтіснити загони створеного ісламістами альтернативного уряду. Бої поширилися на інші райони. Міська влада закрила всі столичні школи.
Уряд національної згоди із 32 міністрів був створений у Лівії за підтримки ООН у кінці 2015 року для того, щоб повернути стабільність країні, розколотій після падіння режиму Муаммара Каддафі. Проте визнаному міжнародним співтовариством урядові досі не вдалося встановити контроль над усією країною.