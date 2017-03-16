Проправительственные силы и исламисты договорились о перемирии в Триполи

Накануне в городе состоялись уличные бои, в результате которых проправительственные силы захватили штаб исламистов. Вечером между представителями сторон конфликта начались переговоры.

В заявлении по итогам переговоров, опубликованной на сайте министерства обороны страны, сообщается, что стороны договорились о немедленном прекращении боевых действий в Триполи и вывода вооруженных бойцов из города в течение следующих 30 дней.

Как сообщал УНН, вооруженные столкновения с использованием бронетехники начались в ливийской столице еще 14 марта. В южной части города военные формирования правительства национального согласия попытались оттеснить отряды созданного исламистами альтернативного правительства. Бои распространились на другие районы. Городская власть закрыла все столичные школы.



Правительство национального согласия с 32 министров был создан в Ливии при поддержке ООН в концу 2015 года для того, чтобы вернуть стабильность стране, расколотой после падения режима Муаммара Каддафи. Однако признанному международным сообществом правительству пока не удалось установить контроль над всей страной.