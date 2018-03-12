Протягом тижня на Закарпатті зафіксували 141 новий випадок кору
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом останнього тижня на Закарпатті зареєстровано 141 новий випадок кору – 111 серед дітей та 30 у дорослих. Про це УНН повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.
Водночас, за словами В.Тимчик, порівняно з минулим тижнем кількість випадків зменшилася на 11%.
“Зменшення випадків кору відбулося за рахунок старших дитячих вікових груп 10-14 та 15-17 років. Рівень госпіталізації тримається на рівні минулого тижня і становить 76%. Серед захворілих жодного щеплення проти кору не мають 72%, а одне щеплення отримали 19%”, — зазначила В.Тимчик.
Загалом з початку 2018 року на Закарпатті зареєстровано 1279 випадків кору, у тому числі 1007 серед дітей віком до 17 років, що становить 78,7% захворілих.
Як повідомляв УНН, у МОЗ 6 березня повідомили, що додаткові вакцини від кору надійшли в усі області.